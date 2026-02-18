×
Kan testiyle Alzheimer’a erken teşhis

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:00

İNGİLTERE’de araştırmacılar, diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini ölçmek için kullandığı yönteme benzer bir şekilde, parmak ucundan alınan kan örneği ile Alzheimer hastalığını erken teşhis edebilecek bir test üzerinde çalışıyor.

Kan örneğini laboratuvara yollayarak sonuç almak mümkün olabilecek. Ancak araştırmacıların söz konusu yöntemi insanların kullanımına sunabilmesi için henüz çok erken olduğu kaydediliyor. Alzheimer Derneği Araştırma ve İnovasyon Direktör Yardımcısı Dr. Richard Oakley, kan testlerinin günlük kullanımının henüz çok uzak bir ihtimal olduğunu aktardı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Alzheimer, dünya çapında yaklaşık 57 milyon kişiyi etkileyen ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vakanın tespit edildiği demansın (bunama) en yaygın türü olarak biliniyor.

 

