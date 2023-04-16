Kan stoku yükseldi ama bağışa devam

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Kan bağışı çağrısının cevapsız bırakılmadığı vurgulanan açıklamada özetle şöyle denildi: “Yapılan kan bağışı çağrısı her zaman olduğu gibi gönüllü kan bağışçıları tarafından cevapsız bırakılmadı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye’deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı. 2022 yılında 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay’ın 2023 yılı hedefi 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak. Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi birtakım nedenler ile stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir.”