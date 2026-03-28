Kan kanserine dikkat çekmek için Galata Kulesi’yle ‘Kırmızı alarm’

HER yıl Türkiye’de yaklaşık 2 bin 500 ila 2 bin 700 arasında multipl myelom tanısı koyulduğu düşünülüyor. Türk Hematoloji Derneği tüm dünyada yürütülen “Light the World Red” hareketi kapsamında dün Galata Kulesi’nin kırmızı ışıklarla renklendirilmesini sağladı. Galata Kulesi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Türk Hematoloji Derneği uzmanları multipl myelom hakkında bilgilendirme yaptı.

YÜZDE 73 ARTACAK

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap hastalığın insan ömrünün de uzamasıyla birlikte 2040 yılında yüzde 73 daha fazla görüleceğine dikkat çekti ve hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: “Temel olarak baktığımız zaman genelde yaşlı hastalığı olarak erkeklerde biraz daha sık görülüyor.

BELİRTİLERİ NELER

Bu hastalık özellikle kemikleri tutuyor. Dolayısıyla ciddi bel ağrıları, sırt ağrısı ve özellikle omurga kemiği ve kalça kemikleri, büyük kemikleri tutan bir hastalık şeklinde karşımıza çıkıyor. Kesin olarak neyin sebep olduğu, neden kaynaklandığı bilinemiyor.

Obezlerde biraz daha sık görülüyor. Radyasyona maruz kalındığında biraz daha sıklığı artıyor gibi görünüyor. Cinsiyet ve yaşla beraber risk artıyor. Bir de ailesinde myelom olanlarda biraz daha sık görülebilir ama yüzde 100 ilişki olduğunu söylemeyiz. 2025 yılında yayınlanan yeni bir çalışmaya göre ise hastalığın 2040 yılında dünya genelinde görülme sıklığının yüzde 73 artacağı öngörülüyor. Bunun nedeni de insan ömrünün uzaması ve nüfusun yaşlanması. 2040 yılında yılda 380 bin kişinin bu hastalığa yakalanması bekleniyor. 2022 verilerine göre bu rakam 180

bin hasta.”

PESTİSİT, RİSKİ ARTIRIYOR

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emre Eşkazan ise hastalığın daha çok görüldüğü kesimleri şöyle sıraladı: “Petrol işçilerinde, kimyasallarla uğraşanlarda, pestisitle yani böcek ilaçlarıyla uğraşanlarda dolayısıyla çiftçilik yapanlarda biraz daha fazla görüldüğü gözlenmiş ama bizim bir sürü hastamız var. Ne petrol işinde çalışıyor ne çiftçi. Dolayısıyla net bir faktörü olmayan bir hastalık. Tanı süreci bazen 4-5 ayı bulabiliyor. Ne kadar erken tanı koyarsanız o kadar avantajlı. Bel ağrısı olan hastalarda uyanık olmak lazım. Hastaların yaklaşık yüzde 75’inde sırt ve bel ağrısı oluyor. Bir kısmında da işte yaklaşık yüzde 55, yüzde 60’ında anemi yani kansızlık görülüyor. Bazen hafif oluyor ama görülebiliyor. Sık enfeksiyon geçirme de önemli bir belirti.”

Türk Hematoloji Derneği uzmanları, Galata Kulesi’nde basınla buluştu.