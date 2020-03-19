Kan grubuna göre korona riski var mı?

Koronavirüsle ilgili en dikkat çekici iddialardan biri kan grubu ‘A’ olan kişilerin, kan grubu ‘0’ olanlara kıyasla COVID-19’dan daha çok etkilendiğiydi. Bu iddianın aslı, Yale Üniversitesi ile ABD merkezli genomik araştırmalara odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nın desteklediği medRxiv adlı dijital platfomda yayımlanan yeni bir makaleye dayanıyor. Sağlık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv, Çin’deki bilim insanlarının yakın tarihli bir bilimsel çalışmaya yer verdi. Bu araştırmada salgınının ilk ortaya çıktığı Vuhan’ın da bağlı olduğu Hubey eyaletindeki üç hastane mercek altına alındı. Bu kapsamda koronavirüs tespit edilen 2 bin 173 hasta ile virüs nedeniyle hayatını kaybeden 206 kişinin verileri incelendi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ARAŞTIRMA GEREKLİ

Buna göre, yaşamını yitiren 206 hastadan 85’inin kan grubu ‘A’ ve bu da ölenlerin yüzde 41’ine denk geliyor. ‘0’ kan grubuna sahip kişiler Vuhan nüfusunun yüzde 34’üne denk gelse de, koronavirüse bağlı ölümlerin sadece yüzde 25’i ‘0’ kan grubundan. Ancak yine de kan grubu ile koronavirüs arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu söylemek mümkün değil. Araştırmacılar daha güvenilir verilerin elde edilebilmesi için büyük ölçekli ve çok yönlü araştırmalar yapılması gerektiğini bildiriyor.