‘Kan gövdeyi götürüyor, demokratlar nerede’

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri, şunları söyledi:

BAĞIMSIZLIK HAKLARI

“İsrail’in yaptığı bir katliamdır. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayan insanları ilgilendirir. Filistinliler bağımsız bir devlet olmak istiyorlar, bu da onların en tabii hakları. Filistin bağımsızlık mücadelesi verirken bizim gençlerimiz oradaydı. Gençlerimizden bazılarının mezarları hâlâ orada.

MİLLET HELALLİK İSTEYECEK

Şimdi diyorlar ki ‘Sizden helallik istiyorum.’ Nasıl bir helallik? Sormak istiyorum, kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi? İşsiz bıraktığın milyonlarca genç, yatağa aç giren çocuklar, pazar artıklarından beslenen yüz binler, dükkanı kapalı, helallik verecek mi? Sen milletten değil, millet senden helallik isteyecek.

Özrün kabahatinden büyük, millet niye helallik versin? Aktardıkları kaynak kira parasına yetmiyor, elektrik parasına, doğal gaz parasına yetmiyor.

BENİM SÖZÜMÜ KESEMEZ

Allah’ın izniyle iktidara geldiğimizde ilk 6 ayda Türkiye’ye huzur gelecek. Sözüm var; FETÖ’nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım. Mafya liderleri bildiri yayınlıyor, ‘Biz Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz’ diyor. ‘Kılıçdaroğlu var ya, onun da burnundan getireceğiz’ diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez. Gücümüzü halktan alacağız.”

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