Kan donduran vahÅŸeti itiraf etti: Sevgilisinin baÅŸÄ±na taÅŸla vurup iple boÄŸdu

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BaÅŸakÅŸehir, GÃ¼vercintepe polis merkezine 18 Haziran'da baÅŸvuran Sultan Ã‡aÄŸanâ€™Ä±n ailesi kÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil atÃ¶lyesinde mesaiye kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gece saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda eve gelmesi gerekirken, gelmediÄŸini ve ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Polis, Sultan Ã‡aÄŸanâ€™Ä± bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

SON GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°NE ULAÅžILDI

KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ulaÅŸarak Sultan Ã‡aÄŸanâ€™Ä±n son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ulaÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde iÅŸ yerinden Ã§Ä±kan genÃ§ kadÄ±nÄ±n bir markete girerek alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan kendisini bekleyen bir otomobile bindiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã–te yandan yapÄ±lan teknik ve fiziki takip ile saha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sultan Ã‡aÄŸanâ€™Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil atÃ¶lyesinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Vedat Ã‡. adlÄ± kiÅŸiyle iki yÄ±ldÄ±r gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Vedat Ã‡.â€™nin bir sÃ¼re Ã¶nce iÅŸ yerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bir bÃ¶rekÃ§ide Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

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GÃ–ZALTINA ALINAN ÅžÃœPHELÄ° Ã–NCE Ä°NKAR ETTÄ°

KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri bu geliÅŸme Ã¼zerine Vedat Ã‡.â€™yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°lk ifadesinde Sultan Ã‡aÄŸanâ€™Ä± hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸini anlatan Vedat Ã‡. daha sonra olay gecesi onunla buluÅŸtuÄŸunu ancak 100 metre gittikten sonra otomobilden indirdiÄŸini ne olduÄŸunu bilmediÄŸini sÃ¶yledi.Â

POLÄ°SÄ°N DÄ°KKATÄ° CÄ°NAYETÄ° Ã‡Ã–ZDÃœ

KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri Vedat Ã‡.â€™nin boynundaki birkaÃ§ Ã§iziÄŸi farketti. Bunun Ã¼zerine tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± istedi. ÅžÃ¼pheli tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±nca tÃ¼m vÃ¼cudunun tÄ±rnak izleriyle dolu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. VÃ¼cudundaki tÄ±rnak izlerini aÃ§Ä±klayamayan Vedat Ã‡.â€™nin gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde cinayeti itiraf ettiÄŸi belirtildi.Â

CÄ°NAYETÄ° TÃœM DETAYLARI Ä°LE ANLATTI

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde verdiÄŸi ifadesinde Sultan Ã‡aÄŸanâ€™la gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak son zamanlarda ayrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Vedan Ã‡. "Benim evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir niÅŸanlÄ±m vardÄ±. Bu nedenle ondan ayrÄ±lmak istiyordum. Ancak o buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yordu. Ä°liÅŸkimizi aileme sÃ¶yleyip rezil edeceÄŸini ve evliliÄŸime engel olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu" dedi.

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"Ã–NCE BAÅžINA TAÅžLA VURDUM Ã–LMEYÄ°NCE Ã‡AMAÅžIR Ä°PÄ°YLE BOÄžDUM"

Olay gÃ¼nÃ¼ bu durumu tekrar konuÅŸmak iÃ§in buluÅŸtuklarÄ±nÄ± anlatan Vedat Ã‡. "Otomobilden inip konuÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bu ayrÄ±lÄ±k meselesi yÃ¼zÃ¼nden aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Beni yine tehdit edince baÅŸÄ±na yerde bulduÄŸum taÅŸla vurdum. Bir anda kanlar iÃ§inde yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak Ã¶lmediÄŸini gÃ¶rÃ¼nce yerde bulduÄŸum bir Ã§amaÅŸÄ±r ipiyle onu boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m" dedi.

CÄ°NAYETÄ°N ARDINDAN UYUYUP SABAH Ä°ÅžE GÄ°TMÄ°Åž

KayÄ±p ÅŸahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸinde cinayeti tÃ¼m detaylarÄ± ile anlatan Vedat Ã‡. "Hareketsiz kalÄ±nca ilk Ã¶nce saÄŸa sola fÄ±rlayan terliklerini suya attÄ±m. ArdÄ±ndan Ã§antasÄ±nÄ± da suya attÄ±m. Cep telefonunu bir taÅŸla ezerek kullanÄ±lmaz hale getirdikten sonra onu da suya attÄ±m. Kendi telefonumdan onunla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konuÅŸmalarÄ±nÄ± silip eve dÃ¶ndÃ¼m ve uyudum. Sabah da normal olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m BÃ¶rek salonuna giderek Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli Vedat Ã‡.â€™nin adliyeye sevk edildi.