Kan donduran vahşet! Tasmayla boğulup parçalara ayrılmış: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul’da Darıush Tahbaz, 12 Mayıs’ta, Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek dayısının kızı olan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami’den (68) 11 Nisan’dan bu yana haber alamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp başvurusu üzerine çalışma yaptı. Polis ekipleri, 20 yıldır İstanbul'da yaşayan Maghami'nin Maltepe Küçükyalı’da oturduğu apartman dairesinde incelemede bulundu. Ekipler, Maghami’nin kendi halinde bir yaşamının olduğunu, kira, fatura ve aidatlarını düzenli ödediğini belirledi. Maghami’nin evinde gerçekleştirilen aramada, yapılan yemeklerin öylece bırakıldığı ve bozulduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri çalışmalarını genişletti.

‘TATİLDEYİM’ MESAJI CİNAYETİ AYDINLATTI

Ekipler, apartmanın WhatsApp grubuna Farkhondeh Ghaem Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını ancak 18 Nisan'da "Tatildeyim" mesajı yazıldığını fark etti. Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. olduğunu ortaya çıkardı. Esenyurt'ta yaşayan bu kişinin Maghami ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, HTS kayıtlarını da incelediği Erkan B.'nin 14 Nisan'da Maghami'yi evinden aldığını ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti. Gözaltına alınan Erkan B.'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği öğrenildi.

Erkan B.’nin polise verdiği ifadesinde, son görüşmelerinde araçta çıkan tartışma sonrası Maghami’yi kadına ait köpeğinin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin, cesedi aracın arka koltuğuna koyduğunu daha sonra yine araç içinde parçalara ayırıp poşete koyduğunu, ardından 2 gün boyunca araçta beraber kaldıklarını anlattığı kaydedildi.

CESEDİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Şüpheli Erkan B.’nin evli olduğu ve önceki işlediği suçlardan denetimli serbestliğinin bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen Mesut A. ve Sedef G.’yi de gözaltına aldı. Üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kırşehir’in Mucur ilçesindeki arazide 22 Nisan’da, sokak köpeklerinin tepki vermesi üzerine toprağın altından insan uzuvlarının çıktığı tespit edildi.

Parçalanmış insan uzuvları çıkarılırken, yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu belirlendi. Maghami’nin cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü ve işlemlerin ardından ailesine yarın teslim edileceği öğrenildi.