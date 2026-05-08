Kan donduran vahşet! Kübra Yapıcı cinayetinde yeni detaylar... Bir ay plan yapmışlar

Serik’te kızı Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan günü saat 02.00’den sonra haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı. Çalışmada Kübra Yapıcı’nın saat 03.30 sıralarında Kepez’deki bir kafede 2 erkekle birlikte görüldüğü, saat 04.45’te bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, 2 erkeğin mekanda birbirine ‘Ata’ ve ‘Umut’ diye hitap ettiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürerken; Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran baba Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine İlyas Umut Dalğar yakalanıp, gözaltına alındı. İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde, Kübra Yapıcı’yı, açık olan bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Saha çalışmasında, Dalğar’ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren İlyas Umut Dalğar, Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğünü itiraf etti.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ, CESEDİ ÇIKARIP YAKMIŞLAR

Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını söyledi. Yapıcı'nın ceset parçalarının bir kısmının da baraj sularına atıldığı belirlendi. İlyas Umut Dalğar'ın ifadesi doğrultusunda olayın yaşandığı yerde ekipler, inceleme yaptı. Ormanda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Ata Berk Sezen de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma, olay mahalli Burdur olduğu için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

CESET PARÇALARI BARAJDA BULUNDU

Ekipler, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen tabancayı yer gösterme sonucu Burdur'un Ağlasun ilçesinde buldu. Tabanca kriminal incelemeye alındı. Korkuteli Barajı'nda Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde dün yapılan aramalarda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ulaşıldı. Bulunan parçalar, DNA incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇIK GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Bir süre önce eşinden ayrılan Kübra Yapıcı'nın ailesiyle oturduğu, Serik'te e-ticaret ile uğraştığı, 30 Nisan'da kaybolduktan sonra cep telefonunun kapandığı, ailesinin ulaşamaması üzerine de arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yakınları Kübra Yapıcı'nın sanal medya hesabının açıkmış gibi gösterildiğini ve bazı paylaşımlar ile beğenilerde bulunulduğunu iddia etti.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER SUÇU BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI

Şüpheliler Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Mahkemede suçlamaları ilk olarak kabul etmeyen şüpheliler daha sonrasında suçu birbirleri üzerine attı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Şüphelilerin ifadelerinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kübra Yapıcı, İlyas Umut Dalğar ve Ataberk Sezen'in daha öncesinde 1 hafta aynı evde yaşadıkları, bu esnada Yapıcı'nın banka hesaplarında bloke olduğundan dolayı işleri için şüphelilerin hesaplarını kullandığı öğrenildi. Bu süre zarfında Yapıcı'nın hesabına yüklü miktarda para transferinin olduğunu fark eden şüpheliler daha sonrasında ise Yapıcı'yı öldürmek için uzun süre plan yaptı. Olay günü ise Yapıcı ile buluşan ve Bucak ilçesine gelen şüphelilerden ilk olarak İlyas Umut Dalğar, Yapıcı'yı öldürmek için tabanca ile ateş açtı. Bu sırada silahın tutukluk yapması üzerine Ataberk Sezen ateş ederek Yapıcı'yı öldürdü. Yapıcı'nın cansız bedenini 2 metrelik kazdıkları çukura gömen şüpheliler daha sonrasında cesedin ilerleyen günlerde kokabileceğini düşünerek üzerine beton döktü. Suç aleti silahı ise Bucak ilçesinden bulunan bir eczaneden aldıkları amonyak ile temizleyen şüpheliler daha sonrasında Ağlasun ilçesine gömdü. 1 gün sonrasın tekrardan olay yerine gelen şüpheliler bu sefer de cesedi çıkarak yaktı, parçaları ise Korkuteli Barajı'na attı.

YAPICI'NIN BANKA HESABINDAKİ PARALARI ALMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Yapıcı'nın telefonunu açmaya çalışan şüpheliler başarısız olunca İstanbul'a giderek burada tanıdıkları bir telefoncunun yardımı ile uzun süre telefonun kilidini açmaya çalıştı. Telefonu uzun uğraşlar sonucu açan şüpheliler bu sefer de mobil bankacılık hesabının şifresini bilmedikleri için hesaba erişim sağlayamadı. Daha sonrasında da ise şüphelilerden İlyas Umut Dalğar, kan donduran cinayeti Antalya'da evinin yakında bulunan polis karakoluna giderek itiraf etti.

KÜBRA'NIN CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Kübra Yapıcı'nın anne ve babası ise vücut bütünlüğü bozulan kızlarının kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek DNA örneği verdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan inceleme sonucu anne ve babasından alınan DNA örneği eşleşti. Vücut bütünlüğü bozulmuş halde Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen parçaların Kübra Yapıcı'ya ait olduğunun netleşmesinin ardından genç kadının cenazesi bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

"BU ÇOCUĞUN NE SUÇU VAR"

Canice öldürülen genç kadının anne ve babası DNA testinin olumlu çıkmasının ardından rahatsızlandığı öğrenilirken Kübra Yapıcı'nın cenazesi amcası tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürülürken, babasının rahatsızlığı nedeniyle cenazeyi teslim alan amca Mehmet Yapıcı, "Devletimiz var, Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, yalnız devlet bu tür insanlara prim vermesin. Bu tür insanlara devletin bir lokma ekmeği haramdır. Senin ne suçun var, bu çocuğun ne suçu var? Niye yakıyorsun, niye öldürüyorsun? Bunlara yarın bir gün hapishanede eline tespih verip volta attırmasın. Bu sorunlara bir çözüm bulmamız lazım. Para mevzusu yok. Biraz parası vardı, IBAN'dan parayı bize aktar dediler, o da direndi. Onlarda dürüst insan değiller, ya madde aldılar ya da başka bir şey" dedi.

GERİYE MUTLU ANLARI KALDI

Öte yandan Kübra Yapıcı'nın son doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir mekanda doğum gününü kutlayan Kübra Yapıcı'nın getirilen pastadaki mumları üflediği mutlu anlar görüntülere yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, 'İnsanlar gider, fotoğraflar kalır geriye. Giden günü özlemeye başlarsın, fotoğraf dediğin bir gecede eskir' sözlerinin yer aldığı görüldü.

KATİLLERİYLE AYNI MASADA

Öte yandan Kübra Yapıcı ile Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar'ın, cinayet öncesinde gittikleri kafedeki son görüntüleri ortaya çıkmış, Yapıcı ile Sezen ve Dalğar'ın kafede oturdukları, saat 04.45 sıralarında birlikte ayrıldıkları anlar da görüntülere yansımıştı.