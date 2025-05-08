Kan donduran vahşet... Kayıp babayı son gören kişi cinayet şüphelisi

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Sivas’ta yakınlarını ziyarete giden Ayşegül Şimşek, önceki gece 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi’ndeki İdil Apartmanı’nın 12’nci katındaki dairesine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Anne Ayşegül Şimşek, evin salonunda çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek’i (16) kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sinir krizi geçiren anneye sağlık görevlileri müdahale etti.

MİLLİ KAYAKÇI MELİSA

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Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle arkadan bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Melisa Şimşek’in Kongre Lisesi 10’uncu sınıfta eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek’in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri aynı gün 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşetle binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Caniyi arama çalışmaları sürerken kardeşlerin katil zanlısının Ankara’da yaşayan Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Sivas’a gelerek olayı gerçekleştiren Hüseyin S.’nin daha sonra Ankara’ya döndüğü belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda cinayet şüphelisi Hüseyin S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Hüseyin S.’nin, 5 yıldır kayıp olan baba Uğur Şimşek ile Ankara’da en son görüşen kişi olduğu belirlendi. Aralarında borç- alacak meselesi bulunan Hüseyin S.’nin, Uğur Şimşek’e 500 bin TL para verdiği ortaya çıktı.

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BABALARI BEŞ YILDIR KAYIPMIŞ

- Umutcan ve Melisa Şimşek’in babaları Uğur Şimşek’in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas’ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek’in 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek’e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek’in en son Ankara’da görüldüğü belirlendi.

YAKINLARI PROGRAMA ÇIKMIŞ

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek’in eşi Ayşegül Şimşek’in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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Uğur Şimşek’in amcası Fevzi Şimşek (77), “Babaları kayıp. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Para alışverişleri, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu” dedi.