Kan donduran vahşet

Haberin Devamı

Gaziantep’te Merveşehir Mahallesi’nde önceki akşam, Adem Külah (36), boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah’ın (31) evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah, eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü. Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp, polise giderek teslim oldu. Sibel Külah’ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Sibel Külah’ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

‘MADDEYİ EVE ÖNCEDEN GETİRMİŞ’

Sibel Külah’ın babası Cemil Çelik, damadının saldırıyı tasarlayarak yaptığını söyledi. Çelik, Adem Külah’ın, kızını koli bandı ile bağladıktan sonra darp edip başına ve yüzüne kezzap döktüğünü ifade etti. Kızının gözlerinin hasar gördüğünü, bir gözünün görme yetisini yüzde 99 oranında kaybettiğini belirten Çelik, “Tartışmışlar evde. Önceden eve asit getirmiş. Önce çocuğumu darp etmiş. Sonra koli bandı ile bağlamış. Sonra kollarını tutup boğmaya çalışmış. Kafasından aşağıya komple asit dökmüş. Çocuğumun yüzü çok kötü, gözleri kör. Mahvolduk. Durumu çok kötü. Doktorlar müdahale ediyor. Umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için” diye konuştu.

Kızına ve kendilerine bu acıyı yaşatan şüpheliye en ağır cezasının verilmesini isteyen Çelik, “Bu adam borç altına girmiş, sanal bahis oynamış. Parasını kripto paraya yatırmış. Geçimsizlik olmuş. Daha kızım bu borçlar altından kalkmak için çalışmaya başlamıştı. Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu” ifadelerini kullandı.

‘BİR ŞEY DÖKTÜ VE BAYILDIM’

Yanık bölümü yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Sibel Külah, olay anını anlattı. Külah, “Yüzüme bir şeyler döktü. Kafamın üzerine bir şeyler döktü. Sonra ben bayıldım zaten” diye konuştu.

Haberin Devamı

Öte yandan, olayın ardından Adem Külah’ın binadan çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem Külah’ın merdivenlerden telaşla inip koşarak binadan ayrıldığı anlar yer aldı.