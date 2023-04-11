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Kan donduran savunma! 2 aylık bebek ölü bulundu

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#Adana#Bebek#Ölü
Kan donduran savunma 2 aylık bebek ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

2 aylık bebeği evde ölü bulunan Ayşegül Talay ifadesinde, “Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum” dedi.

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Adana Seyhan’da yaşayan bir çocuk annesi Ayşegül Talay (30), önceki gün öğle saatlerinde, evden çıkarken anahtarını içeride unuttuğunu iddia ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Adrese giden ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bebeği görünce durumu polise bildirdi. Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine anne Talay gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Talay, emniyette sorguya alındı. 

AÇLIK ŞÜPHESİ

Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden ve “Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum” dediği öğrenilen Ayşegül Talay, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce ‘uyuşturucu kullanma’ suçundan kaydı olduğu belirlenen baba Suat Talay (42) polis tarafından aranıyor. Mehtap bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporu sonucunda belli olacağı, açlık nedeniyle ölmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.


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#Adana#Bebek#Ölü

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