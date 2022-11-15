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Kan donduran olayda yeni gelişme... 5 Afgan cinayetini özel ekip araştıracak

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Altındağ#Cinayet
Kan donduran olayda yeni gelişme... 5 Afgan cinayetini özel ekip araştıracak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 17:25

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Savcılık, 5 kişinin Türkiye’de oldukları zaman aralığında ilişki kurdukları kişilerin tespiti için HTS kayıtlarını incelemeye aldı, evde bulunan telefonlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Cinayetlerin bir kişi mi yoksa birden fazla kişi tarafından mı işlendiği konusunda çalışmalar sürerken, evdeki delici ve kesici aletler ile ölen kişilere ait eşyalar da laboratuvara gönderildi.

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Altındağ'daki Örnek Mahallesi'nde, cuma günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesetleri bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Göç İdaresi’nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi.

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, öldürülen 5 kişiyi tanıyan 2 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler sonucu aynı evde kalan ve olay sonrası bulunamayan Afgan uyruklu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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TELEFON VE BIÇAKLARA İNCELEME

Savcılık, 5 kişinin Türkiye’de bulundukları zaman aralığında ilişki kurdukları kişilerin tespiti için HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Bu kapsamda evde bulunan telefonlar, incelenmek üzere emniyet kriminal laboratuvarına gönderildi.

Kan donduran olayda yeni gelişme... 5 Afgan cinayetini özel ekip araştıracak

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Bunun yanında ölen kişilerin banka hesap hareketleri de incelemeye alındı. Cinayetlerin bir kişi mi yoksa birden fazla kişi tarafından mı işlendiği konusunda çalışmalar sürerken, evde bulunan tüm delici ve kesici aletler ile ölen kişilere ait eşyalar da detaylı inceleme yapılması için kriminal laboratuvarına gönderildi.

Ayrıca olayın yaşandığı mahallede yeterince güvenlik kamerası bulunmadığı, bu nedenle çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameralarına ait kayıtların incelemeye alındığı belirtildi.

Cinayetlerin aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdüğü, savcılığın talimatıyla olay aydınlatılana kadar Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda aynı kişilerin görev yapacağı özel ekibin kurulduğu da öğrenildi.

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#ANKARA#Altındağ#Cinayet

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