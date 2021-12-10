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Kan donduran olay! Yeni doğmuş bebeği çıplak sokağa attılar

#Bağcılar#Bebek#Sokak

Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirledi. Polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı

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Apartman sakinleri, binanın arka bahçesinden gelen ağlama seslerine doğru giderek yerde yeni doğmuş bebek gördü. Apartman sakinleri, bebeğin üzerini battaniyeyle örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirleyerek ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak bina sakinlerinden bilgi aldı. Ekipler bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay Yeni doğmuş bebeği çıplak sokağa attılar

Bebeği gören Murat Uslu, "Balkona çıkmıştım hava almak için o esnada bir bebek sesi duydum. Komşuma bebek sesi geldiğini söyledim. Komşum da kedi sesi geldiğini söyledi. Bizim arka bahçede zaten kedi dolu. Tabii içime sinmedi gidip bakacağımı söyledim. Girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik bebek gibi görünüyordu. Ben hala bebek sesine gitmeye çalışıyordum. Önümde hareket ettiğini gördüm. Daha sonra polis ve ambulansı aradık.

Kan donduran olay Yeni doğmuş bebeği çıplak sokağa attılar

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Bebeğin üzerinde bir notu yoktu sadece alt kısmında muhtemelen anneye ait çamaşırlar duruyordu. Bebek anadan üryan bir şekilde üstünde hiçbir şey yokken duruyordu. Yaşıyordu biz gördüğümüzde. İçeriden bir battaniye alıp üstünü örttük. Polisin, ambulansın gelmesini bekledik. Hareketliydi, ağlıyordu. Muhtemelen ben gitmeden 15 20 dakika önce doğmuştu. Islaklığı üzerindeydi. Orası tenha bir yer kamerada görmüyor oraları. Muhtemelen akşam saatinden sonra karanlık çökünce oldu" dedi.

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#Bağcılar#Bebek#Sokak

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