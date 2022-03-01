Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kan donduran olay! Otomobilini gaspetmek istediler, direnince öldürüp gömdüler

#Adana#Gasp#Cinayet

Adana'da, Nadir Ç. (35) ve Gürcan K. (36), otomobilini gasbetmek istedikleri arkadaşları Rekan Çetindağ'ı (29) direnince öldürüp ormana gömdü. Nadir Ç., Gürcan K. ve aracı parçalamak için anlaştıkları 4 kişi gözaltına alındı. Cinayeti, çapraz sorguda itiraf eden Nadir Ç. ve Gürcan K. tutuklandı. Çetindağ'ın cesedi, polisin kazı çalışmasıyla gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kentte yaşayan Rekan Çetindağ, 20 Şubat akşamı evine dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuna ulaşılamayan Çetindağ'ın bulunması için çalışma başlattı. Gidebileceği bölgelerdeki güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsü ve Plaka Takip Sistemi kayıtlarını incelendi. Çetindağ'ın otomobilinin, en son Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Mahallede detaylı arama yapan ekipler, Çetindağ'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yapıp aracın geliş istikametindeki kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalarda Çetindağ'ın, o akşam, arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile buluştuğu saptandı. Ekipler, Nadir Ç. ve Gürcan K. ile onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabancayla av tüfeği ele geçirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Harkivde yönetim binası böyle vurulduHarkiv'de yönetim binası böyle vurulduHaberi görüntüle

İTİRAF ETTİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin parmak izlerinin, araçtan alınan örneklerle eşleştiği tespit edildi. Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K. çapraz sorguda, Çetindağ'ı Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi’ndeki ormana götürüp tabancayla öldürdüklerini, sonra da toprağa gömüp kaçtıklarını itiraf etti. Nadir Ç. ve Gürcan K.'nin, Çetindağ'ın otomobilini gasbetmek istedikleri, direnince de öldürüp gömdükleri ve aracı parçalara ayırıp satmak için arkadaşlarıyla bağlantıya geçtikleri de tespit edildi.

8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis, cinayet şüphelilerinin gösterdiği bölgede yapılan kazı çalışmasında Çetindağ'ın cesedini, gömüldüğü yerden çıkardı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Çetindağ'ın başına 2, vücudunun çeşitli yerlerine de 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir Ç. ve Gürcan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Rusya Ukraynada vakum ve misket bombası kullanmaya başladı iddiasıRusya Ukrayna'da vakum ve misket bombası kullanmaya başladı iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Gasp#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya