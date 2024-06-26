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Kan donduran olay kamerada: Aracına bindiği sırada arkasından gelip başından vurdu

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#Silahlı Saldırı#Bursa#Bursa Haberleri
Kan donduran olay kamerada: Aracına bindiği sırada arkasından gelip başından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 16:39

Bursa'da Caner Yaşa (30), aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Enver A. (32) tarafından evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuruldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Enver A., iddiaya göre aralarında daha önceden borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi.

Kan donduran olay kamerada: Aracına bindiği sırada arkasından gelip başından vurdu

Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Enver A. tarafından aracının içinde başından silahla vuruldu.

Kan donduran olay kamerada: Aracına bindiği sırada arkasından gelip başından vurdu

KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

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Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın park halindeki kamyonetine bindiği sırada, aracın arkasından koşarak gelen Enver A. tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturan vatandaşların yaşadığı panik de yansıdı.

Kan donduran olay kamerada: Aracına bindiği sırada arkasından gelip başından vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Enver A., olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Yaşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet ettiği öğrenilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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#Silahlı Saldırı#Bursa#Bursa Haberleri

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