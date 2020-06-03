MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKan donduran olay! Erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı
GeriGündem Kan donduran olay! Erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/ DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kan donduran olay! Erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş'ta kan donduran bir olay yaşandı. 43 yaşındaki F.Ö. isimli kadın, 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı G.K.'nin yüzüne kezzap attı.

Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin iş yerine gitti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında da yanında getirdiği kezzabı, G.K.'nin yüzüne attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen G.K. tedaviye alındı. F.Ö. de gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle