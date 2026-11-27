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Olay, dün saat 08.00 sıralarında Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde polis ekipleri gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine adrese gitti. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, darp edilmiş ve hareketsiz halde buldu. Polis tarafından sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karagöz'ün darp edilip boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karagöz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Karagöz’ün eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Balcı’nın sevgilisi Bilge Küçükaycan gözaltına alındı.

‘CİNAYET KARŞILIĞINDA PARA VAADİ’

Asiye Karagöz’ün ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını, boşanmak istediğini ancak eşinin kabul etmemesi üzerine arkadaşlarını eve çağırıp öldürmek için plan yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Olayın devamında Fedai Karagöz’ün ellerini bağlayıp boğarak öldürdüklerini, mal varlığını paylaşmak içinde aralarında konuştuklarını söylediği belirtildi. Eşini öldürme karşılığında diğer iki şüpheliye yüksek miktarda para vermeyi vaat ettiği de Asiye Karagöz’ün ifadesinde yer aldı. Balcı ile Küçükaycan’ın da ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri kaydedildi. Öte yandan Asiye Karagöz’ün ise olay sırasında bayılmış gibi davranarak yaşananlardan haberi olmadığını söylediği diğerlerinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.