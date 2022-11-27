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Kan donduran olay! 5 yaşındaki çocuk günlerce aç bırakılmış, işkenceci anne gözaltında

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#Gaziantep#Şehitkamil#Yoğun Bakım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 15:04

Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Çocuğuna şiddet de uyguladığı iddia edilen anne gözaltına alındı.

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Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu. Baba, durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR... ANNE GÖZALTINDA

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babanın bir kaç gündür köye zeytin toplamaya gittiği, o esnada annenin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığı ileri sürüldü. Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.

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#Gaziantep#Şehitkamil#Yoğun Bakım

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