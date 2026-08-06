Kan donduran mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı

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KORKUNÇ İDDİA

Devam eden soruşturma kapsamında Koray Beşli’ye ait cep telefonunda adli dijital inceleme yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, yaşı küçük çocuklara ilişkin korkunç detaylar ortaya çıktı. Raporda, sohbet uygulamalarında 18 yaşından küçük kız çocuklarının uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı ve karşı tarafa pazarladığı öne sürüldü. Elde edilen yeni bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Beşli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beşli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli’nin ‘Yeni ufaklık’ şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen “Kaç yaşında?” sorusuna ise “17” şeklinde cevap verdiği, karşı tarafın da “Cehennemde yerin yok valla” diye cevap verdiği görüldü.

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Bir başka konuşmada ise “Sübyancı, 14’e kadar düşüreceksin yaşı ondan korkuyorum” dediği, Koray Beşli’nin ise gülerek cevap verdiği görüldü.

Bir yazışmada da karşı tarafın yaşı küçük kızlara ilişkin, “Ailesi yok mu bunların?” dediği, Beşli’nin de “Ben sugar daddy” diye cevap verdiği görüldü.

Bir mesajlaşmada ise Koray Beşli’nin “Bak bu resim daha 16 yaşında, hapse atarlar adamı” dediği, karşı tarafın da “Yok hapse girmeyelim, önce rakı balık” dediği, bunun üzerine Beşli’nin gülerek karşılık verdiği görülüyor.