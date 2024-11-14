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Kan donduran kaza kamerada: Yaya geçidinde anne ile oğluna otomobil çarptı, arkadan gelen araçlar üzerinden geçti

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#Adana#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 17:07

Adana’da yaya geçidinden geçtikleri sırada otomobilin çarptığı Rovva (44) ile oğlu Emirhan Hammud (6), yola savruldu, aynı yöndeki bir başka otomobil de anneyle oğlunun üzerinden geçti.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Oğlu Emirhan Hammud ile yürüyen Suriye uyruklu Rovva Hammud, yolun karşısına geçmek istedi. Bulvarda ilerleyen Ali K.’nin idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidindeki anneyle oğluna çarptı.

Kan donduran kaza kamerada: Yaya geçidinde anne ile oğluna otomobil çarptı, arkadan gelen araçlar üzerinden geçti

Aynı yöndeki Resul K.’nin yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil, yola savrulan Rovva ve Emirhan Hammud’un üzerinden geçti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan anne Rovva Hammud Çukurova Devlet Hastanesi’ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

 

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#Adana#Kaza#Trafik Kazası

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