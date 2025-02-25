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Kan donduran kaza kamerada! Ehliyetsiz sürücü bankta oturan Meral Bilgin'e çarptı... Dehşet anlarını anlattı

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#Tuzla#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 14:36

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, iş yerinin önünde oturan Meral Bilgin'e çarptı. Arabanın altında kalan Meral Bilgin, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Meral Bilgin kaza anlarını anlatırken, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" ifadelerini kullandı.

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Kaza, 11 Şubat 2025 tarihinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, o esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan’a feci şekilde çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Meral Bilgin, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAÇMA ŞANSIM BİLE OLMADI"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum.

Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum.

Kan donduran kaza kamerada Ehliyetsiz sürücü bankta oturan Meral Bilgine çarptı... Dehşet anlarını anlattı

Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.
Kan donduran kaza kamerada Ehliyetsiz sürücü bankta oturan Meral Bilgine çarptı... Dehşet anlarını anlattı
"SIRTIMDA KIRIK, KAFAMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kan donduran kaza kamerada Ehliyetsiz sürücü bankta oturan Meral Bilgine çarptı... Dehşet anlarını anlattı

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tuzla#Trafik#Kaza

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