Kan donduran itiraf... 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Kartal’da 20 Mart 2024 yılında Nuriye Dilmaç’ın kaybolması üzerine, Dilmaç’ın babası ve kız kardeşi tarafından emniyet ekiplerine kayıp başvurusu yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Nuriye Dilmaç’ın eski eşi D.D., eski eşinin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi. Şüpheliler ile maktulün HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde soruşturma genişletildi.

CESEDİ ARANIYOR

Dilmaç’ın eski eşi D.D.’den olan çocuğu E.D., şüpheli olarak bulunduğu dosyada itirafçı oldu. İlerleyen aşamada, şüpheli E.D. ile yapılan görüşmede, Nuriye Dilmaç’ın, D.D. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedin Şile’deki bir hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömüldüğü yönünde beyanda bulundu. Yer gösterme işlemlerinin ardından hafriyat alanında kadavra köpekleri eşliğinde arama yapılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8’e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6’sı tutuklama istemiyle 2’si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nuriye Dilmaç’ın eski eşi D.D.’nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 3 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Nuriye Dilmaç’ın cesedini bulmak için Şile’de başlatılan kazı ve arama çalışmaları devam ediyor.