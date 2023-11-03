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Kan donduran ifade

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#İbrahim Aykol#Fatma Aykol#Cinayete Teşebbüs
Kan donduran ifade
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

BOLU Mudurnu’da 1 Mayıs saat 20.30 sıralarında, uyuşturucu bağımlısı İbrahim Aykol (33), annesi Fatma Aykol’u (56) 8 yerinden bıçakladı. Olay anında yaralı anne, uyuşturucu bağımlısı oğlunun elinden zor kurtuldu. Tutuklanan İbrahim Aykol hakkında ‘üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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İbrahim Aykol’un dün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. İbrahim Aykol iddianameye yansıyan ifadesinde, “Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım” dedi. Savunması için söz hakkı verilen İbrahim Aykol, “Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

"Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım."

ANNE YÜREĞİ DAYANMADI

Mağdur anne Fatma Aykol ise öz oğlundan davacı olmadığını belirterek, “Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır” diyerek başından geçenleri anlattı. Duruşma Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan akıl sağlığı raporunun beklenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.    

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#İbrahim Aykol#Fatma Aykol#Cinayete Teşebbüs

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