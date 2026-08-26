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Kan donduran iddia kocasını kilitleyip evi ateşe verdi

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#Aydın#Yangın#Derya Ç. Gözaltı
Kan donduran iddia kocasını kilitleyip evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

Evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Ç.’nin yaralanan eşi Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Derya Ç.’nin, yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, Mazlum Ç.’yi mutfağa kilitleyip evi ateşe verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

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AYDIN Efeler’de apartmanın 2'nci katındaki dairede, 16 Ağustos’ta 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Ç.’nin (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Derya Ç. (31) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran iddia kocasını kilitleyip evi ateşe verdi
Yangında yaralanan Derya Ç.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BİR GÜN ÖNCE BENZİN ALMIŞ

Evde yapılan incelemede Mazlum Ç.’nin cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi. Öte yandan, Derya Ç.'nin yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Ç.'nin, yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

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Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Ç.'nin evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Ç.’yi de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

Kan donduran iddia kocasını kilitleyip evi ateşe verdi

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Derya Ç.’nin yangında dumandan etkilendiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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#Aydın#Yangın#Derya Ç. Gözaltı

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