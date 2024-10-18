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Kan donduran görüntüler: Öldürürken cep telefonu ile kaydetmişler

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#Cinayet#Mersin#Mersin Haberleri
Kan donduran görüntüler: Öldürürken cep telefonu ile kaydetmişler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 16:34

Mersin'de Hakan Turan'a (34) silahlı saldırı düzenleyen Hasan K. (21) ile Berkant Ö. (19) yakalandı. Berkant Ö'nin maktule tabanca ile ateş ettiği, Hasan K.'nin bu anları kaydettiği ortaya çıktı.

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Olay, 29 Ocak'ta Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbarla bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli olarak belirlenen Hasan K. ile Berkant Ö.'yü yakaladı.

Kan donduran görüntüler: Öldürürken cep telefonu ile kaydetmişler

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelilerden Hasan K.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda, saldırıyı kaydettikleri ortaya çıktı. Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde; Hakan Turan'ın siteden çıkıp, otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı.

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Kan donduran görüntüler: Öldürürken cep telefonu ile kaydetmişler

 

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#Cinayet#Mersin#Mersin Haberleri

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