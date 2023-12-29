Kan donduran görüntü! Engelli adamın eski eşini vurduğu an kamerada! Silahı poşetten çıkarıp sıkmış...

Haberin Devamı

Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinile bilgiye göre ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli çıkan tartışmada silahına sarılarak ateş açmış, kurşunların hedefi olan Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanmıştı.

Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Haberin Devamı

ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDUĞU O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun süre önce ayrıldığı eski eşini silahla vurduktan sonra tekerlekli sandalye ile olay yerinden kaçan Mehmet Ali Gülerli’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Mehmet Ali Gülerli, eski eşi Halide Birtaş ile tartışırken poşet içerisinde bulunan silah ile ateş açtığı görülüyor.