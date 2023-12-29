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Kan donduran görüntü! Engelli adamın eski eşini vurduğu an kamerada! Silahı poşetten çıkarıp sıkmış...

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#İstanbul#Fatih#Kadına Şiddet
Kan donduran görüntü Engelli adamın eski eşini vurduğu an kamerada Silahı poşetten çıkarıp sıkmış...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 17:22

Fatih’te eski eşini vurduktan sonra kaçan tekerlekli sandalyeli Mehmet Gülerli, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Mehmet Ali Gülerli’nin eşini silahla vurduğu olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinile bilgiye göre ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli çıkan tartışmada silahına sarılarak ateş açmış, kurşunların hedefi olan Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanmıştı.

Kan donduran görüntü Engelli adamın eski eşini vurduğu an kamerada Silahı poşetten çıkarıp sıkmış...

Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kan donduran görüntü Engelli adamın eski eşini vurduğu an kamerada Silahı poşetten çıkarıp sıkmış...

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ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDUĞU O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun süre önce ayrıldığı eski eşini silahla vurduktan sonra tekerlekli sandalye ile olay yerinden kaçan Mehmet Ali Gülerli’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Mehmet Ali Gülerli, eski eşi Halide Birtaş ile tartışırken poşet içerisinde bulunan silah ile ateş açtığı görülüyor.

Kan donduran görüntü Engelli adamın eski eşini vurduğu an kamerada Silahı poşetten çıkarıp sıkmış...

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#İstanbul#Fatih#Kadına Şiddet

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