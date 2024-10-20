Kan donduran diyaloglar! Bebeklerin ölüsünü bile satmışlar

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Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden “Yenidoğan Suç Örgütü” hakkında açılan davanın detayları ortay çıkmaya devam ediyor. Ailelerin bebeklerinin canını emanet ettiği doktorlar ve hemşireler arasındaki konuşmalar, vicdansızlığın boyutlarını gözler önüne serdi. İşte iddianameye giren o korkunç diyaloglardan bazıları...

‘PARA VERMEZSEN ÇOCUĞUNUN MEZARINI BİLE BULAMAZSIN’

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

* Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

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* İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...

* Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex’ini teslim ediyorlar.

‘OĞLUM BU NASIL VİCDAN CENAZEYE PARA İSTEMİŞLER’

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

* Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

* Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

‘DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR’

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

* Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

* İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

* Çağla Durmuş: Evet ya...

* İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

* Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.