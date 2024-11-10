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Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in katili ile karşılaştığı an kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Şirin Elmas Hanilçi#Şişli#Feriköy Mezarlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:32

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun, katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

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Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin Elmas Hanilçi'nin çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Mezarlıkta cesedi bulunan Şirinin katili ile karşılaştığı an kamerada

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

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#Şirin Elmas Hanilçi#Şişli#Feriköy Mezarlığı

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