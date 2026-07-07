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Kan donduran cinayete ağırlaştırılmış müebbet! 17 yaşındaki Hasret'in katili: Ne kadar süre boğazını sıktım hatırlamıyorum

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#Zonguldak#Cinayet#Hasret Akkuzu
Kan donduran cinayete ağırlaştırılmış müebbet 17 yaşındaki Hasretin katili: Ne kadar süre boğazını sıktım hatırlamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 17:01

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu'yu (17) öldürüp cesedini su kuyusuna atan Deniz Boyacı (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde geçen yıl 19 Ekim’de hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu. 12 Ekim'den beri haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez yine 2001 yılında başka bir kişiyi daha öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken, izinli çıkıp geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğunu tespit etti. Boyacı’yı yakalama çalışması sırasında, yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 22 Ekim'de Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Boyacı’nın ağabeyi Arif Boyacı ile yengesi Nejla Boyacı ve olayda kullanılan aracın sahibi olan Erkan S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklandı. Aynı gün Deniz Boyacı da Aydın'da yakalanıp Zonguldak'a getirildi. Boyacı, yaptırılan yer gösterme ve keşfin ardından tutuklandı.

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Kan donduran cinayete ağırlaştırılmış müebbet 17 yaşındaki Hasretin katili: Ne kadar süre boğazını sıktım hatırlamıyorum

‘NE KADAR SÜRE BOĞAZINI SIKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

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Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, daha önce iki ayrı olayda 5 cinayetten hüküm giyen Deniz Boyacı savunmasını yaptı. Olay günü Perşembe beldesindeki sanayi sitesine kadar birlikte yürüdüklerini anlatan Boyacı, "’Salı günü mahkeme var, gelip ifadeni düzgün şekilde ver’ dedim. 'Benden bunun hesabını sorarlar, ben boşuna mı uğraştım aylardır' dedim. Sürekli bağırıyordu, kavga ediyordu. Kendimi kaybettim. Sol elimle gırtlağına sarıldım. Bana tekme atmaya başladı. Birlikte yere düştük. Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" dedi.

Kan donduran cinayete ağırlaştırılmış müebbet 17 yaşındaki Hasretin katili: Ne kadar süre boğazını sıktım hatırlamıyorum

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Deniz Boyacı, "Kuyunun kapağını açmak için ağabeyimin atölyesinden çekiç aldım. Çekiçle kuyunun vidasını açıp Hasret'i kuyuya attım. Daha sonra aracı Karakol Komutanlığı'nın önüne bırakıp yürüyerek eve döndüm. Olayla ilgili tüm hatırladıklarımı anlattım, delil karartma girişimim olmadı" diye konuştu.

2 KİŞİ BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanıklar Nejla Boyacı ile Erkan Sarı'nın beraatine karar verdi. Sanık Arif Boyacı ise ‘Suç delillerini gizleme’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Deniz Boyacı ile ‘Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca yaklaşık 1,5 milyon TL yargılama giderinin, tahliye edilmesi halinde sanık tarafından ödenmesine hükmedildi. (DHA)

 

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#Zonguldak#Cinayet#Hasret Akkuzu

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