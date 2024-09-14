Kan donduran cinayet: ‘Korkuyordu ayrılmak istedi’

Haberin Devamı

İsviçre’nin Basel kentindeki evinde şubat ayında cesedi bulunan 38 yaşındaki model ve güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic’in cinayetiyle ilgili baş şüpheli olarak tutuklanan kocası Thomas, cinayeti işlediğini itiraf etti. İsviçre medyasında yer alan korkunç cinayetle ilgili detaylar kan dondurdu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Polisin parçalanmış cesedi bulduktan bir gün sonra tutukladığı 41 yaşındaki adam, sorgusunda önce karısını ölü bulduğunu ve paniklediği için cesedi parçaladığını söyledi. Daha sonra ise Kristina’yı kendisine bıçakla saldırdığı için öldürmek zorunda kaldığını iddia etti. İsviçre medyasının ulaştığı otopsi raporuna göre, kocası ve iki çocuğunun babası Thomas, Joksimovic’i boğarak öldürdü. Daha sonra cesedini testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalamaya çalıştı. Hatta bazı parçaları, mutfak robotundan geçirerek püre haline getirdi ve kimyasal bir solüsyonda eritti.

Haberin Devamı

AYRILMAK İSTİYORDU

Soruşturmacılar, Thomas’ın karısını öldürdükten sonra ‘empati eksikliği ve soğukkanlılık’ gösterdiğini ve psikolojik değerlendirmelerinde ‘sadist-sosyopat özellikler’ sergilediğini söyledi. Medyaya konuşan Kristina’nın yakınları, modelin 7 yıldır evli olduğu kocasından yakın zamanda ayrılmayı düşündüğünü ancak “korktuğu için harekete geçemediğini” söyledi.