Kan donduran cinayet: Genç kadın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine Niyazi B., genç kadını darbetti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.