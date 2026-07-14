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Kan donduran cinayet: Genç kadın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü

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#Cinayet#Kadına Şiddet#Menteşe
Kan donduran cinayet: Genç kadın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 17:21

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Niyazi B. (44) tarafından dövülen Sevil Işıktekin (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine Niyazi B., genç kadını darbetti.

Kan donduran cinayet: Genç kadın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kan donduran cinayet: Genç kadın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü

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#Cinayet#Kadına Şiddet#Menteşe

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