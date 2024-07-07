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Kan donduran cinayet! Kızıyla tartıştı, ailesini katletti: 3 ölü

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#Cinayet#Katliam#Malatya
Kan donduran cinayet Kızıyla tartıştı, ailesini katletti: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 12:53

Malatya'nın Arguvan ilçesinde İsmet Budak (64), eşini, kızını ve torununu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştı. Yaralanan Budak, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan İsmet Budak boşanma aşamasında olan kızı Cansu Aslan (33) ile tartıştı. Büyüyen tartışmada İsmet Budak, üzerinde bulunan tabanca ile eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'a (5) tabancayla ateş açtı.

Kan donduran cinayet Kızıyla tartıştı, ailesini katletti: 3 ölü

İsmet Budak, daha sonra aynı tabanca ile kendisini omzundan vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kan donduran cinayet Kızıyla tartıştı, ailesini katletti: 3 ölü

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Eşi, kızı ve torununu öldürdükten sonra intihara kalkışarak yaralanan İsmet Budak ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kan donduran cinayet Kızıyla tartıştı, ailesini katletti: 3 ölü

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#Cinayet#Katliam#Malatya

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