Kan donduran cinayet 19 yaÅŸÄ±ndaki Asiye Atalay sokak ortasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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Asiye Atalay, Esenler'de yaÅŸÄ±yordu. Ä°ddiaya gÃ¶re; Atalay saplantÄ±lÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan rahatsÄ±z ediliyordu. O kiÅŸi, dÃ¼n Asiye Atalay'Ä±n yolunu kesti. Ä°ki arasÄ±nda bir sÃ¼re tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. SilahÄ±nÄ± Ã§eken saldÄ±rgan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Asiye Atalay'Ä± silahla baÅŸÄ±ndan vurdu. 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Asiye Atalay'Ä±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olaydan sonra koÅŸarak kaÃ§an saldÄ±rgansa aranÄ±yor. Asiye Atalay'Ä±n sosyal medyadaki 'Belki BaÅŸka Hayatta' yazÄ±lÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± da dikkat Ã§ekti.

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VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'Ä±n saplantÄ±lÄ± aÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi, elindeki silah ile geldiÄŸi, Asiye Atalay'Ä±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganÄ±n Atalay'Ä±n baÅŸÄ±na hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸ ettiÄŸi anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. SaldÄ±rganÄ±n Asiye Atalay yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlar da cep telefonu kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.

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