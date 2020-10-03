'Kan davası' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğleden sonra, Patnos ilçesinde Kasaplar çarşısında meydana geldi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaşayan ve aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri arasında çarşıda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Kutbettin Altuntaş ve İnan Kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kutbettin Altuntaş (57), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Patnos Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu geniş kapsamlı çalışma sonucunda silahlı kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 tabaca ve 2 tüfek de ele geçirildi.