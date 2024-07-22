Kan davanız batsın: Karı-kocayı sokak ortasında öldürdüler   

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Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında şiddetli geçimsizlik başladı. M.D. geçen yıl çıkan bir tartışma sonrası baba evine döndü. M.D.’nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir’i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın kan davasına dönüşmesinden korkan Gürbüz çifti de bu olaydan 1.5 yıl önce kızlarıyla birlikte İzmir’in Menemen ilçesine taşındı.

ALDIKLARI SİMİTLE EVLERİNE DÖNÜYORLARDI

Gürbüz çifti, dün 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, C.D. (39) ve C.D.’yi (30) İzmir’in Çiğli ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi. 2 şüphelinin Gürbüz çiftinin oğlu Alican Gürbüz tarafından öldürülen Okan Demir’in kardeşi ve kuzeni olduğu belirlendi.