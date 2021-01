Kan bağışını artırmak için yoğun çaba

Bölgede Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'daki hastanelerin kan ihtiyacının karşılandığı Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi'nce kan bağış merkezlerinin yanı sıra kurulan mobil araçlarla da kan bağışçıları kabul ediliyor. Pandemi ve son dönemde bölgede havaların soğuması nedeniyle kan bağışında azalma oldu. Kızılay ekipleri, azalan kan stokunu artırmak için hem ekip sayılarını artırdı hem de sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelerde kampanyalar düzenlemeye başladı.



Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Kemal Yıldız, bölgede 6 ilin hastanelerinin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yıldız, "Bölgemizde hava şartlarının soğuk olması ve pandemiyle birlikte bir düşüş yaşıyoruz. Yine de hastanelerimizin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Tabi insanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Kan sürekli bir ihtiyaç. Kana ihtiyaç duyulduğu zaman insanların aramaması için düzenli olarak kan bağışına gelmeleri gerekiyor. Aldığımız kanın yüzde 80'ini biz mobil araçlardan alıyoruz. Kan bağış merkezine de bağış oluyor. Ama özellikle pandemi döneminde düşen kan sayılarını artırmak için ekip sayısını artırdık. Özellikle ekiplerimiz sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde mahallelerimizde kan bağışı kampanyamız oldu ve ciddi bir katılım oldu. Diğer mahallelerimizden de aynı desteği bekliyoruz" dedi.



‘GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELSİNLER’



Kan merkezleri ile mobil araçların her akşam dezenfekte edildiğini ve steril hale getirildiğini belirten Yıldız, "Araçlarımız her akşam dezenfekte ediliyor ve steril bir hale getiriliyor. Tek kullanımlık eldivenler kullanılıyor. Çalışan arkadaşlarımız her bağışçının ateşini ölçülüyor. Örtüler her bağışçının ardından değiştiriliyor. Kan bağışında bulunmak isteyen herkes gönül rahatlığıyla gelip kan bağışında bulunabilirler" diye konuştu.