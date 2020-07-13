Kan bağışına 28 gün kuralı

Bakanlığın kan merkezleri için belirlediği kurallara göre, kan bağışından 48 saat sonra solunum yolu enfeksiyonları belirti ve bulguları gösteren hastaların merkezi bilgilendirmesi istenecek veya telefonla sorgulanacak. Bu durumda bağışlanan kan ürünleri imha edilecek.

Bağışçının, bağış sonrası COVID-19 ile uyumlu gelişen hastalıkları ve kanıtlanmış olgu ile temasını bildirmesi için bir sistem oluşturulacak. Hastalığın başlangıcının veya temasın 14-28 günleri arasında toplanan kan ve kan ürünleri bilinecek. Bağışı ertelenen bağışçılara, 28 gün boyunca potansiyel bağışçılarla temas etmemesi konusunda bilgilendirme yapılacak.



