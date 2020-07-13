Kan bağışına 28 gün kuralı
Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar solunum virüsleri ve COVID-19’un kan ve kan ürünleri ile bulaştığının görülmediğini ancak teorik bir riskin söz konusu olduğunu kaydetti. Kesin COVID-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin veya vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmesini isteyen Bakanlık, COVID-19 belirti ve bulguları olandan kan bağışı kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Bakanlığın kan merkezleri için belirlediği kurallara göre, kan bağışından 48 saat sonra solunum yolu enfeksiyonları belirti ve bulguları gösteren hastaların merkezi bilgilendirmesi istenecek veya telefonla sorgulanacak. Bu durumda bağışlanan kan ürünleri imha edilecek.
Bağışçının, bağış sonrası COVID-19 ile uyumlu gelişen hastalıkları ve kanıtlanmış olgu ile temasını bildirmesi için bir sistem oluşturulacak. Hastalığın başlangıcının veya temasın 14-28 günleri arasında toplanan kan ve kan ürünleri bilinecek. Bağışı ertelenen bağışçılara, 28 gün boyunca potansiyel bağışçılarla temas etmemesi konusunda bilgilendirme yapılacak.
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