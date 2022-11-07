Kan bağışı rekoru Şişli’ye geçti

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Mecidiyeköy’de önceki gün başlayan kan bağışı kampanyasının ilk bağışçıları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan olmuştu. 5 Kasım’a kadar devam edecek kan bağışı kampanyasında hedefin rekor kırmak olduğu açıklanmıştı. Kampanyanın ilk gününde 604 ünite kan bağışlandı. Böylelikle bir günde 587 ünite ile Bağcılar’da olan rekor Şişli’ye geçmiş oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya rekoru sosyal medya hesabından, “Kıymetli hemşerileri var mısınız? Bu rekoru ileriye taşımaya. Bugün 604 koca yürekli hemşerim “bir damla kan kurtarılan bir can” diyerek Şişli’ye kan vermeye koştu ve bir iyilik rekoru kırdı Şişli Kaymakamlığımızı tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.