Kan aldırmak orucu bozar mı? Diyanet'in o konudaki açıklaması...

Kan aldırmak orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayının ilk günlerine girilmesiyle birlikte birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Gün içerisinde kan aldırmak zorunda olan birçok vatandaş, oruç ibadetlerinin sıkıntıya girip girmeyeceğini merak ediyor. Peki, kan aldırmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşlerine göre;

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıdaalma kapsamına girdiği için orucu bozar.