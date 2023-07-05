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Kamyonuyla Çoruh Nehri’ne düşmüştü! 44 gündür aranıyor

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#Artvin#Şavşat#Kayıp
Kamyonuyla Çoruh Nehri’ne düşmüştü 44 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 11:37

Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal için arama çalışması 44 gündür devam ediyor.

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AFAD koordinesinde aracın düştüğü bölge itibariyle Deriner Barajı bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal’ı bulamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kayboldu. 44 gündür devam eden çalışmadan ekipler şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadı.

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#Artvin#Şavşat#Kayıp

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