Kamyonuyla Çoruh Nehri’ne düşmüştü! 44 gündür aranıyor

Haberin Devamı

AFAD koordinesinde aracın düştüğü bölge itibariyle Deriner Barajı bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal’ı bulamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kayboldu. 44 gündür devam eden çalışmadan ekipler şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadı.