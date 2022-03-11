Kamyonuyla 20 metre yükseklikten aşağı düşen sürücü hayatını kaybetti

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey İzmir Otoyolu Menemen Sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Gül (65) idaresindeki 35 AG 7295 plakalı katı atık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü. Kaza sebebiyle kamyonda yüklü bulunan katı yağlar yola döküldü.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kamyon içerisinden çıkartılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.