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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Kamyonunu durdurmak için koştu ancak başarılı olamadı

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Kamyonunu durdurmak için koştu ancak başarılı olamadı
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İZMİR'in Buca ilçesinde, inşaata hafriyat almak için gelen park halindeki kamyon, bir anda yokuştan aşağı ilerlemeye başladı. Kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak dururken, aracı durdurmaya çalışan şoförün çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bina inşaatından hafriyat almak için gelen ve inşaat alanının yanı başında park halinde olan kamyon, bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı. Yokuşun eğimiyle hız kazanan kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak durdu. Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför, kapıyı açıp durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmaması, olası bir yaralanmayı önledi. Öte yandan, olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı görülüyor.

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