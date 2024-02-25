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Kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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#İstanbul#Başakşehir#Motosiklet
Kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 16:32

Başakşehir'de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, O-3 Güney Yanyol, Avcılar İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Bilal Muhammet Kapacak (19), 10 AAZ 841 plakalı motosikletiyle Başakşehir'den Avcılar istikametine doğru yanyolda ilerliyordu.

Kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 34 DHM 58 plakalı hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü virajı döndüğü sırada kamyonun altında kaldı. Sürücü F.A., durumun farkına varıp kamyonu durdurdu.

Kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Başakşehir#Motosiklet

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