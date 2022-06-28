Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonun çaya devrildiği kazada kaybolmuştu! 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

#ANTALYA#Alanya#Alara Çayı
Kamyonun çaya devrildiği kazada kaybolmuştu 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na uçtu. Kazada suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan yolcu konumundaki Sefa Kadıoğlu'nun cansız bedeni 4 gün sonra bulundu.

Haberin Devamı

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında G.L.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon Alara Çayı'na devrildi. Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan G.L.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Kamyonda bulunan H.B. de Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı araçtaki Sefa Kadıoğlu ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Arama kurtarma çalışmalarına Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, AKUT, İHH, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı. Kamyonun bulunduğu yerde yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

Haberin Devamı

Kamyonun vinç yardımıyla çıkarılmasının ardından yeniden başlayan çalışmaların 4'üncü gününde araçta yolcu olarak bulunan Sefa Kadıoğlu'nun cansız bedeni kamyonun çaya devrildiği noktadan yaklaşık 4 kilometre aşağıda suyun dibinde bulundu. JAK ekipleri tarafından bulunan cansız beden, kıyıya çıkarıldı. Sefa Kadıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Alanya#Alara Çayı

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın