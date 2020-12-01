Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gökhan K. yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon, Söke-Didim kara yolu Akçakonak Mahallesi mevkisinde, önünde seyreden İsmail Yeni'nin kullandığı 09 ADF 629 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet savrulurken kamyon da kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince motosiklet sürücüsü İsmail Yeni, bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, burada yaşamını yitirdi.



Hafif şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Gökhan K'nin tedavisi sürüyor.