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Gökhan KESKİNCİ
Haber Giriş: 15.11.2020 - 22:01 | Son Güncelleme:

Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti

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Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti
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Adana’da akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen yürüme engelli Hüseyin Karlılar’a (49), kamyon çarptı. Parçalanan engelli sandalyesi yüzlerce metre uzağa savrulan Karlılar olay yerinde yaşamını yitirirken, kazadan sonra durmayıp olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu’nda meydana geldi. Yürüme engelli Hüseyin Karlılar’a, akülü tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken plakası alınamayan bir kamyon çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar’ın öldüğünü belirledi. Kaza sırasında akülü tekerlekli sandalyenin parçalanarak yüzlerce metre uzağa savrulduğu dikkat çekti.

Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti

MASKESİZ TOPLANDILAR

Kazayı duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı sonrası kaza yerinden uzaklaştı.

Polis, Hüseyin Karlılar’ın ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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