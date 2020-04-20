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Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Kamyonun boşalttığı tomrukların altında kalan şoför öldü

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Kamyonun boşalttığı tomrukların altında kalan şoför öldü
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KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, kamyon kasasındaki tomrukların devrilmesi sonucu altında kalan şoför Adem Arat (37), hayatını kaybetti.

Olay, dün Yenice ilçesine bağlı Orman İşletme Müdürlüğü satış deposunda meydana geldi. Ormandan yüklediği tomrukları boşaltan Adem Arat, tomrukların devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Adem Arat, tedaviye alındı. Adem Arat, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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