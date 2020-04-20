Kamyonun boşalttığı tomrukların altında kalan şoför öldü

Olay, dün Yenice ilçesine bağlı Orman İşletme Müdürlüğü satış deposunda meydana geldi. Ormandan yüklediği tomrukları boşaltan Adem Arat, tomrukların devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Adem Arat, tedaviye alındı. Adem Arat, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.