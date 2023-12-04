×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonun altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Motosiklet#Kaza
Kamyonun altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 16:08

Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan 2 motosikletten biri refüje çarpıp, devrildi. Motosikletteki sürücü Reşit Altunçay (19) ile Bahadır Demirdelen ise karşı şeride savruldu. Bu sırada seyir halindeki kamyonun altında kalan Reşit Altunçay hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ise tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi, Serik-Karadayı yolunda meydana geldi. Reşit Altunçay idaresindeki 07 BKK 251 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Reşit Altunçay'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KL 1408 plakalı kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Reşit Altunçay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Bahadır Demirdelen ise ilk müdahale sonrası ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Kazayı haber alıp gelen Reşit Altunçay'ın annesi, babası ve yakınları fenalık geçirdi. Altunçay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kamyonun altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Öte yandan kazaya karışan motosikletteki Reşit Altunçay ve Bahadır Demirdelen'in başında kask bulunmadığı belirtildi.

Gözden KaçmasınSosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandıSosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor! Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Motosiklet#Kaza

BAKMADAN GEÇME!