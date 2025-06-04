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Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Sakarya
Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 09:52

Sakarya’da kamyonun altına giren otomobil sürücüsü Bahadır Yavuz (38), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyona arkadan çarpıp altına giren otomobilin sürücüsü Bahadır Yavuz (38), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’dan Bilecik yönüne giden Bahadır Yavuz idaresindeki 16 EAE 14 plakalı otomobil, 33 VY 470 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin altına giren otomobilin sürücüsü Yavuz, sıkıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

 Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahadır Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından çıkarılan Yavuz’un cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Sakarya

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