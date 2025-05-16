Kamyonla polis katiline ağırlaştırılmış müebbet

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00
Sancaktepe’de, 2023’te hafriyat kamyonu ile kilometrelerce dehşet saçıp kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Lütfü Baykar’a çarparak şehit eden, 6 bekçiyi yaralayan, bir polis aracı, bir taksi ve 7 otomobile çarptıktan sonra durdurulabilen Sezgin Açık (23), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şehit olan polis memuru Lütfü Baykar’dan kaynaklanan bir haksız eylem olmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.