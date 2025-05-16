×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonla polis katiline ağırlaştırılmış müebbet

Güncelleme Tarihi:

#Sancaktepe#Lütfü Baykar#Sezgin Açık
Kamyonla polis katiline ağırlaştırılmış müebbet
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

Sancaktepe’de, 2023’te hafriyat kamyonu ile kilometrelerce dehşet saçıp kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Lütfü Baykar’a çarparak şehit eden, 6 bekçiyi yaralayan, bir polis aracı, bir taksi ve 7 otomobile çarptıktan sonra durdurulabilen Sezgin Açık (23), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 3 ay  hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Şehit olan polis memuru Lütfü Baykar’dan kaynaklanan bir haksız eylem olmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sancaktepe#Lütfü Baykar#Sezgin Açık

BAKMADAN GEÇME!